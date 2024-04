United Airlines a annulé vendredi son vol quotidien entre Newark (New Jersey) et Tel Aviv (Israël) jusqu'au 2 mai pour des raisons de sécurité après l'attaque israélienne contre l'Iran.

Le transporteur a indiqué qu'un second vol prévu entre Newark et Tel Aviv a également été annulé jusqu'au 18 mai. La compagnie allemande Lufthansa a également annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv et d'Erbil jusqu'à samedi et a indiqué qu'elle contournerait l'espace aérien irakien pendant cette période.

Selon certaines sources, Israël a lancé une attaque contre l'Iran vendredi. Mais Téhéran a minimisé l'incident et indiqué qu'il n'avait pas l'intention de riposter, une décision qui semble viser à éviter une guerre à l'échelle de la région.

La décision de United s'inscrit dans le prolongement de l'annonce faite en début de semaine, par laquelle elle a annulé le vol prévu lundi.

Les compagnies aériennes mondiales ont déjà été confrontées à des perturbations des vols après les attaques de missiles et de drones de l'Iran contre Israël, qui ont encore réduit les options pour les avions naviguant entre l'Europe et l'Asie.

United a été le premier grand transporteur à reprendre son service quotidien sans escale entre New York et Tel-Aviv le 2 mars, tandis que Delta Air Lines prévoit de reprendre ses vols vers Tel-Aviv le 7 juin.