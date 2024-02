La Corée du Sud espère reproduire les efforts déployés par le Japon pour accroître la valeur de ses entreprises, alors que le marché boursier de son voisin atteint un niveau record, grâce à des mesures dont Séoul espère qu'elles réduiront la "décote coréenne" sur les prix des actions.

Mais alors que des années d'efforts pour pousser les entreprises japonaises à mieux répondre aux attentes des actionnaires ont permis aux actions de Tokyo de dépasser le sommet atteint en 1989 à l'époque de la "bulle", les réformes proposées le mois dernier par le président sud-coréen Yoon Suk Yeol pourraient ne pas continuer à stimuler la bourse de Séoul, selon les analystes.

L'indice de référence KOSPI a atteint un sommet de plus de 20 mois cette semaine grâce à l'optimisme suscité par le "Corporate Value-up Programme", qui doit être annoncé lundi, mais certains acteurs du marché s'attendent à ce que les investisseurs prennent leurs bénéfices la semaine prochaine. Ils craignent que les gains ne se poursuivent pas au-delà des élections nationales d'avril.

"À ce stade, nous ne pouvons pas être sûrs de l'impact que le programme de valorisation aura sur le secteur des entreprises", ont déclaré les analystes de la Société Générale. "Ce que nous pouvons dire avec plus de confiance, c'est que la probabilité d'une réévaluation a augmenté.

Les analystes ont cité deux facteurs encourageants qui pourraient différencier ce programme des précédentes tentatives de réforme qui ont échoué : l'exemple du Japon et une participation plus importante des investisseurs particuliers que par le passé.

Les réformes visent à libérer de la valeur dans les entreprises sud-coréennes, dont les performances ont été inférieures à celles de leurs homologues mondiales, en grande partie à cause des mauvaises décisions et de la faible gouvernance des conglomérats opaques que sont les chaebols du pays.

M. Yoon souhaite également encourager les petits investisseurs nationaux, qui ont été de gros vendeurs d'actions de Séoul. Les signes de réforme ont accéléré les achats des investisseurs étrangers.

La réforme des entreprises est l'une des principales raisons pour lesquelles la moyenne japonaise des actions Nikkei a battu jeudi un record vieux de 34 ans, marquant une hausse de 17 % depuis le début de l'année, après avoir bondi de 28 % en 2023.

Certains analystes estiment que le programme de Séoul, le dernier d'une série de mesures prises depuis la fin de l'année dernière, pourrait offrir un potentiel de hausse plus important qu'au Japon, mais ils préviennent que les réformes doivent avoir du mordant pour avoir un impact réel.

UN SUIVI EST NÉCESSAIRE

Selon la Commission des services financiers, ces mesures inciteront les sociétés cotées en bourse dont la valorisation est faible à présenter des plans visant à accroître la valeur de l'entreprise, et introduiront un indice des entreprises dont la valeur actionnariale est élevée.

Le gouvernement envisage des incitations fiscales pour encourager les entreprises à mieux rémunérer leurs actionnaires, a déclaré le ministre des finances la semaine dernière. Il est également prévu de créer des comptes d'épargne individuels assortis d'allégements fiscaux sur les dividendes et les intérêts perçus sur les actions locales.

Certaines entreprises réagissent. Hyundai Mobis, Samsung C&T, et SK Innovation sont parmi les entreprises qui ont annoncé des plans cette année pour annuler 3,4 trillions de wons (2,6 milliards de dollars) d'actions détenues par la société - stimulant la valeur de l'action en réduisant l'offre - contre 4,9 trillions de wons pour toute l'année 2023.

"Les valorisations pourraient être augmentées d'au moins 25 % si nous supposons que les secteurs coréens à forte valeur ajoutée dérivent vers la moitié des valorisations de leurs homologues taïwanais", ont déclaré les analystes de HSBC dans une note.

Selon les analystes de Morgan Stanley, les mesures prises lundi devraient renforcer la confiance dans la capacité de la Corée du Sud à poursuivre ses réformes, mais en l'absence de suivi, le KOSPI sera maintenu "dans une fourchette légèrement orientée à la baisse en raison d'un certain niveau de prise de bénéfices, l'attention se tournant davantage vers les actions qui comptent vraiment dans le cadre du processus de réforme".

Le KOSPI a augmenté de 19 % l'année dernière, avec des performances inférieures à celles du Nikkei et du S&P500 américain. En 2022, sa performance n'a été dépassée que par celle de la Russie au sein du groupe des 20 grandes économies.

Les investisseurs particuliers nationaux ont vendu pour 13 800 milliards de wons (10,4 milliards de dollars) d'actions locales l'année dernière, ce qui représente la plus forte liquidation depuis 11 ans. Depuis le début de l'année, ils ont vendu 5,1 billions de wons, tandis que leurs achats d'actions américaines, qui ont atteint un niveau record, ont plus que doublé par rapport à la même période de l'année dernière et qu'ils se sont emparés d'actions japonaises.

Les étrangers, en revanche, ont acheté pour 11 300 milliards de wons d'actions sud-coréennes l'année dernière et ont déjà ajouté 10 200 milliards de wons jusqu'à présent en 2024 - 6 700 milliards de wons rien que ce mois-ci.

Pour maintenir l'élan, les autorités devraient envisager d'exiger, et non pas seulement d'encourager, le changement, estiment les analystes. Parmi les obstacles, citons les droits de succession élevés et la propriété familiale des entreprises plus importante qu'au Japon.

"Le gouvernement a élaboré un plan bien conçu. Il doit maintenant apporter des carottes et des bâtons qui changeront réellement les entreprises", a déclaré Han Ji-young, analyste chez Kiwoom Securities.

(1 $ = 1 326,4100 wons)