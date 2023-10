Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes sont en passe de connaître une baisse hebdomadaire après avoir suivi les pertes de Wall Street au cours de la journée, alors que les tensions s'intensifient au Moyen-Orient en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.

** L'indice de référence KOSPI a perdu 46,70 points, soit 1,93%, à 2 369,10 à 0134 GMT. Pour la semaine, l'indice devrait baisser de 3,4%.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,44% et son homologue SK Hynix a perdu 1,91%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 3,31%.

** Les actions américaines ont reculé et les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que de nouvelles hausses des taux d'intérêt pourraient être justifiées au vu de la résilience économique et des tensions sur le marché de l'emploi.

** Le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont respectivement perdu 1,60 % et 3,83 %.

** Sur les 927 titres échangés, 56 ont progressé et 846 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 93,7 milliards de wons (69,04 millions de dollars) sur le tableau principal vendredi.

** Le won était coté à 1 358,5 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,08% de moins que sa clôture précédente à 1 357,4.

** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 358,2 pour un dollar, en baisse de 0,2% sur la journée, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 355,4.

** Le KOSPI a augmenté de 5,93% depuis le début de l'année, mais a perdu 5,5% au cours des 30 dernières séances.

** Le won a perdu 6,9 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de décembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,10 point à 102,49.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,4 points de base à 4,053%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 0,8 point de base à 4,370%. (1 $ = 1 357,1500 won) (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Savio D'Souza)