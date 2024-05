Le régulateur financier sud-coréen a proposé jeudi des lignes directrices détaillées pour les entreprises qui choisissent de participer au programme de réforme du gouvernement visant à améliorer la valeur actionnariale.

Cette annonce fait suite au "Corporate Value-up Programme" proposé pour la première fois par le gouvernement en février et destiné à lutter contre les valorisations relativement faibles observées sur le marché boursier national.

Cette "décote coréenne" fait référence à la tendance des entreprises locales à afficher des valorisations inférieures à celles de leurs homologues mondiales, en raison de facteurs tels que la faiblesse des dividendes versés et la domination de conglomérats opaques connus sous le nom de chaebols.

Dans les remarques préparées pour l'annonce de jeudi, Kim So-young, vice-président de la Commission des services financiers, a déclaré : "Il guide les entreprises dans la sélection d'indicateurs clés considérés comme importants pour l'amélioration de la valeur de l'entreprise en fonction des caractéristiques de chaque société, dans la définition d'objectifs à moyen et long terme et dans l'élaboration de divers plans concernant l'investissement, le rendement pour les actionnaires et la réorganisation du portefeuille d'activités".

Les lignes directrices fournissent des principes et des exemples sur la manière dont les entreprises peuvent établir leurs propres plans d'amélioration de la valeur actionnariale et sur la manière de déposer des documents pour communiquer avec les investisseurs au sujet de ces plans.

Il est recommandé aux entreprises de présenter leurs plans chaque année, mais il leur appartiendra de décider si elles souhaitent participer au programme et d'utiliser les lignes directrices pour mettre en place de tels plans et présenter des documents, selon l'annonce.

Depuis que le gouvernement a proposé pour la première fois le programme de réforme en février, de nombreux observateurs du marché ont fait valoir que les autorités devraient envisager des mesures plus strictes, telles que des réductions d'impôts en guise d'incitations ou des pénalités pour les entreprises qui ne participent pas au programme afin d'assurer le changement.

Dans le cadre de la campagne, les sociétés cotées en bourse ne font l'objet d'aucune mesure politique contraignante pour augmenter leurs dividendes. Depuis que la première proposition a été accueillie avec déception par les investisseurs en février, le KOSPI s'est éloigné d'un plus haut de 22 mois atteint avant l'annonce.

Les lignes directrices seront finalisées d'ici la fin du mois afin que les entreprises puissent commencer à déposer leurs documents lorsqu'elles seront prêtes, a déclaré la FSC. (Reportage de Jihoon Lee, édition d'Ed Davies)