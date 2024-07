L'économie sud-coréenne s'est contractée de manière inattendue au deuxième trimestre, enregistrant la plus forte contraction depuis 2022, la baisse des dépenses de consommation ayant sapé l'essor des exportations, renforçant les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt. Le produit intérieur brut (PIB) pour la période avril-juin a diminué de 0,2 % par rapport au trimestre précédent en termes corrigés des variations saisonnières, ont montré les données de la Banque de Corée, manquant la hausse de 0,1 % prévue par les analystes dans un sondage Reuters. Il s'agit de la plus forte baisse depuis le quatrième trimestre 2022.

Les faibles données, ainsi que l'atténuation des pressions sur les prix à la consommation observée en juin, augmentent les appels pour que la BOK réduise les taux d'intérêt dès le mois prochain, selon certains analystes. La banque centrale a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 3,50 %, son plus haut niveau depuis 15 ans, ce mois-ci, et a laissé entrevoir la possibilité d'un changement de politique à mesure que les pressions sur les prix s'atténuaient.

Capital Economics a déclaré que les données suggèrent que la demande intérieure ne fera que s'aggraver.

"La faiblesse des derniers chiffres du PIB nous conforte dans notre opinion que les réductions de taux d'intérêt sont proches", a déclaré Capital Economics dans une note. "Alors que nous nous attendons à ce que la banque centrale assouplisse sa politique à partir d'octobre, le risque d'une réduction des taux en août a augmenté. D'autres analystes estiment toutefois que la BOK ne procédera pas à une baisse des taux avant le prochain trimestre, préférant attendre que la Réserve fédérale américaine agisse en premier. Actuellement, les marchés tablent pleinement sur une baisse des taux de la Fed en septembre.

Le won coréen < KRW=KFTC > était en baisse de 0,45% contre le dollar à 0153 GMT tandis que l'indice boursier de référence KOSPI était en baisse de 1,9% dans le cadre d'un vaste mouvement de repli en Asie. La performance fait suite à une expansion de 1,3 % observée au premier trimestre, le rythme le plus rapide depuis le quatrième trimestre de 2021, et maintient la quatrième plus grande économie d'Asie sur la bonne voie pour atteindre la projection de la banque d'une croissance de 2,5 % cette année, a déclaré Shin Seung-chul, chef du bureau des statistiques de la banque lors d'une conférence de presse.

Sur une base annuelle, la quatrième économie d'Asie a connu une croissance de 2,3 %, contre un gain de 3,3 % au premier trimestre 2024.

La consommation privée et les investissements dans la construction ont diminué respectivement de 0,2 % et de 1,1 % par rapport au trimestre précédent, tandis que les exportations ont augmenté de 0,9 %.

Malgré cette faiblesse, d'autres analystes ont déclaré qu'il y avait encore des risques concernant les réductions de taux que les décideurs politiques devaient prendre en considération.

L'économiste de Citigroup Kim Jin-wook, qui s'attend à ce que l'économie se contracte de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, a déclaré qu'il voyait toujours la BOK réduire les taux d'intérêt en octobre, mais que l'augmentation des prix de l'immobilier posait un risque hawkish à ce point de vue.

"En ce qui concerne la politique monétaire, nous pensons que les facteurs de risque hawkish liés à la hausse des prix de l'immobilier dans la région de Séoul l'emportent sur les facteurs de risque dovish", a-t-il déclaré. "Il faudra un certain temps pour que le marché de l'immobilier se stabilise à nouveau, de sorte qu'une réduction en octobre est probable.