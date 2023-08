Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté de plus de 1 % mardi pour atteindre leur plus haut niveau en 14 mois, grâce à la reprise des sociétés de plateformes en ligne et des fabricants de produits biopharmaceutiques. Le won coréen s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.

** Le KOSPI de référence a augmenté de 30,34 points, ou 1,15%, à 2 662,92, à 0149 GMT, atteignant le plus haut niveau depuis le 3 juin 2022.

** Les exportations de la Corée du Sud ont chuté plus que prévu en juillet et au rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, selon les données.

** L'activité manufacturière de la Chine est retournée à la contraction en juillet, selon une enquête privée.

** "Les fonds se dirigent vers d'autres secteurs à partir des stocks de batteries rechargeables, qui ont mené le gain du marché local le mois dernier", a déclaré Kim Dae-jun, un analyste de Korea Investment Securities.

** Le moteur de recherche Naver a augmenté de 4,41% pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-septembre 2022, tandis que la messagerie instantanée Kakao a bondi de 6,63% et ses filiales financières Kakaobank et Kakaopay ont augmenté de 11,92% et 8,37%, respectivement.

** Samsung Biologics a gagné 4,18% et Celltrion a grimpé de 3,34%, tandis que SK Bioscience s'est échangé en hausse de 5,32%.

** La plupart des autres poids lourds de l'indice ont également progressé, mais le fabricant de puces SK Hynix a chuté de 1,54%. Sur un total de 933 titres échangés, 623 ont progressé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions pour une valeur de 75,9 milliards de wons (59,21 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 279,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,41% de moins que sa clôture précédente à 1 274,6.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,10 point à 103,74.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,5 points de base à 3,655%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,0 points de base à 3,738%. (1 $ = 1 281,7900 won) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)