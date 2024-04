Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté lundi, le ministre des finances du pays s'étant engagé à poursuivre les efforts de réforme des entreprises. Le won s'est négocié un peu plus bas, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a augmenté de 16,20 points, ou 0,63%, à 2 608,06 à 0100 GMT.

** Le ministre sud-coréen des Finances, Choi Sang-mok, a déclaré que les principales tâches du gouvernement, à savoir le "Programme d'amélioration de la valeur des entreprises", se poursuivraient de manière cohérente.

** La Corée du Sud devrait dévoiler les lignes directrices détaillées du programme de réforme le mois prochain. Les investisseurs craignent que les efforts de réforme ne s'essoufflent après la large défaite du parti au pouvoir face à l'opposition lors des élections législatives qui se sont déroulées au début du mois.

** Les exportations de la Corée du Sud pour les 20 premiers jours d'avril ont augmenté de 11,1% par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données.

** Les valeurs automobiles et financières, qui sont considérées comme sous-évaluées et comme ayant le plus grand potentiel de hausse dans le cadre de la réforme du gouvernement, se sont redressées, compensant les pertes subies par les fabricants de puces électroniques.

** Hyundai Motor a augmenté de 3,62% et Kia Corp a gagné 2,63%. L'indice des valeurs financières et l'indice des valeurs mobilières ont augmenté respectivement de 3,59 % et de 2,30 %.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,55% et son homologue SK Hynix a perdu 3,06%, après la chute de 4,1% de l'indice Philadelphia Semiconductor vendredi.

** Sur les 926 titres échangés, 643 ont progressé et 223 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 151,2 milliards de wons (109,38 millions de dollars) sur le marché principal lundi.

** Le won était coté à 1 383,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,07% de moins que sa clôture précédente à 1 382,2.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,05 point à 104,13.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,2 points de base à 3,501%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 3,7 points de base à 3,621%. (1 $ = 1 382,2800 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)