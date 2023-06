Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mercredi, les données économiques positives aux États-Unis alimentant les inquiétudes des investisseurs quant à de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Le won coréen a baissé, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI a perdu 9,49 points, soit 0,37%, à 2 571,90 à 0126 GMT.

** La confiance des consommateurs américains a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an et demi, grâce à un regain d'optimisme sur le marché du travail, tandis que les dépenses des entreprises ont semblé se maintenir en mai.

** Le marché local a considéré les indicateurs économiques positifs aux États-Unis comme des facteurs soutenant d'autres augmentations de taux d'intérêt, comme celle de juillet", a déclaré Choi Yoo-june, un analyste de Shinhan Securities.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,69%, mais son homologue SK Hynix a gagné 0,35%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a perdu 0,89%.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, Hyundai Motor a glissé de 0,24%, mais son constructeur automobile frère Kia Corp a progressé de 0,23%. Le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont chuté de plus de 1% chacun.

** Sur les 931 titres échangés, 432 ont progressé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 185,9 milliards de wons (142,49 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 301,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,06% de moins que sa clôture précédente.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,06 point à 104,00.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,1 points de base (pb) à 3,568%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 1,5 pb à 3,618%. (1 $ = 1 304,6200 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)