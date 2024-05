Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mercredi, tirées vers le bas par les fabricants de batteries sur fond d'inquiétudes concernant la demande, tandis que les constructeurs automobiles ont également fait preuve de léthargie. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a perdu 23,31 points ou 0,86%, à 2.699,54 à 0132 GMT.

** Sur les 930 titres échangés, 249 ont progressé, tandis que 626 ont baissé.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 2,08%, suivant les baisses de la nuit du fabricant américain de véhicules électriques Tesla . Ses pairs Samsung SDI et SK Innovation ont perdu respectivement 3,83% et 2,67%.

** L'indice des équipements de transport a chuté de 1,89% et a été le sous-indice le plus en baisse. Hyundai Motor a baissé de 2,45% et Kia Corp a baissé de 2,37%.

** Le fabricant de puces SK Hynix a gagné 0,25 % après les gains de l'indice Philadelphia Semiconductor dans la nuit, mais son rival Samsung Electronics a baissé de 0,13 %.

** Les investisseurs attendent l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis pour des indices sur les taux d'intérêt, et des indicateurs économiques majeurs tels que les données commerciales mensuelles de la Corée du Sud, attendues plus tard dans la semaine.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 244,4 milliards de wons (179,1 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 364,7 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,45% de moins que sa clôture précédente à 1 358,5.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,11 point à 104,39.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 2,7 points de base à 3,419%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 4,1 points de base à 3,529%. (1 $ = 1 364,7800 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Varun H K)