Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mercredi en raison de l'affaiblissement des fabricants de puces, la hausse du dollar américain et l'augmentation des rendements du Trésor ayant pesé sur le sentiment des investisseurs.

** Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI a perdu 9,85 points, soit 0,40%, à 2.468,76 à 0134 GMT.

** Le KOSPI a récupéré une partie de ses pertes initiales après avoir chuté de 0,98%, alors que le marché chinois a commencé la session sur une bonne note.

** La Réserve fédérale américaine attendra le deuxième trimestre avant de réduire ses taux d'intérêt, selon un sondage Reuters, le mois de juin étant plus probable que le mois de mai et l'assouplissement prévu cette année étant moins important que ce à quoi les marchés s'attendent actuellement.

** La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles de croisière en direction de la mer au large de sa côte ouest mercredi, a déclaré la Corée du Sud. Ces derniers jours, les marchés financiers locaux sont devenus plus sensibles à l'aggravation des tensions géopolitiques.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,73% et son homologue SK Hynix a perdu 1,78%, mais le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 1,61%.

** Selon les analystes, les investisseurs ont pris des bénéfices suite à la récente hausse des fabricants de puces.

** Hyundai Motor a perdu 0,60% et Kia Corp a perdu 0,91%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient en baisse de 0,46% et 1,21%, respectivement.

** LG Display a chuté de 1,08%, le fabricant d'écrans plats ayant signalé la persistance de l'instabilité économique après avoir affiché son premier bénéfice en sept trimestres grâce à la demande pendant les vacances.

** Sur les 934 titres échangés, 259 ont progressé et 601 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 5,5 milliards de wons (4,11 millions de dollars) sur le tableau principal.

** Le won était coté à 1 338,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,41% de moins que sa clôture précédente à 1 333,4.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,09 point à 104,79.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 2,8 points de base à 3,314%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 5,2 points de base à 3,423%. (1 $ = 1 339,2600 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)