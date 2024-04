Revue des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont chuté vendredi, entraînées par une baisse des valeurs financières, tandis que les traders ont évalué la décision de la banque centrale de ne pas modifier ses taux d'intérêt. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.

** L'indice de référence KOSPI était en baisse de 9,58 points, soit 0,35%, à 2.697,38, à 0054 GMT. Le KOSPI a chuté de 0,4% depuis le début de la semaine.

** La banque centrale de Corée du Sud a laissé les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 15 ans, l'inflation persistante et la forte croissance des exportations ayant donné aux décideurs des raisons de ne pas assouplir leur politique. La décision correspond aux prévisions des 39 économistes interrogés par Reuters.

** L'indice principal de la finance et l'indice secondaire des valeurs mobilières ont chuté respectivement de 1,68% et de 1,29%, prolongeant leurs pertes alors que le résultat des élections législatives du pays a soulevé l'incertitude quant aux plans de réforme des entreprises du gouvernement.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,12%, tandis que son homologue SK Hynix a gagné 0,21%, et que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 1,32%.

** Hyundai Motor a perdu 0,21% et Kia Corp a perdu 1,25%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 2,89% et 0,42%, respectivement.

** Sur les 921 titres échangés, 385 ont progressé et 457 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 73,9 milliards de wons (54,02 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 368,5 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,32% de moins que sa clôture précédente à 1 364,1. Il a atteint son niveau le plus bas en 17 mois.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,4 points de base à 3,442%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 0,7 point de base à 3,577%.

(1 $ = 1 367,9900 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)