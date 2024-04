Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté jeudi, tirées vers le bas par les fabricants de puces, tandis que les traders sont restés prudents malgré des données solides sur le PIB national, alors que les rendements élevés du Trésor américain ont continué à peser sur le sentiment.

** Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a perdu 22,22 points, soit 0,83%, à 2 653,53, à 0105 GMT.

** L'économie sud-coréenne a progressé au rythme le plus rapide depuis plus de deux ans au premier trimestre grâce à des exportations robustes, selon les données, dépassant toutes les estimations et alimentant les attentes du marché selon lesquelles la Banque de Corée retarderait la réduction des taux d'intérêt.

** L'organisme de surveillance des marchés financiers de Corée du Sud a déclaré qu'il avait préparé un nouveau mécanisme de surveillance pour détecter les opérations illégales de vente à découvert sur le marché boursier national.

** Les rendements des emprunts d'État américains ont augmenté, les opérateurs attendant les principales publications économiques pour obtenir de nouveaux indices sur la politique de la Réserve fédérale.

** Les actions de SK Hynix ont perdu 2,50 %, même si le fabricant de puces a affiché son bénéfice le plus élevé en près de deux ans et a prévu une reprise complète des puces mémoire grâce à la demande d'IA. Son grand rival Samsung Electronics a chuté de 1,65%.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 1,56% sur une chute de 75% du bénéfice trimestriel, touché par la baisse de la demande des ventes de véhicules électriques.

** Sur les 927 titres échangés, 403 ont progressé et 447 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 78,8 milliards de wons (57,23 millions de dollars) sur le tableau principal.

** Le won était coté à 1 376,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,55% de moins que sa clôture précédente à 1 369,2.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,12 point à 103,94.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 4 points de base à 3,550%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 6,3 points de base à 3,708%.

(1 $ = 1 376,8800 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)