Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté jeudi, les investisseurs se montrant prudents à l'approche des données sur l'inflation américaine. Le won coréen s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a perdu 11,51 points, ou 0,44%, à 2 593,61 à 0128 GMT.

** Les prix à la consommation américains devraient augmenter en juillet au même rythme que 0,2% en juin, selon une enquête Reuters.

** "Si les données sont supérieures aux attentes du marché, celui-ci pourrait prolonger la correction en cours", a déclaré Huh Jae-hwan, analyste chez Eugene Investment Securities.

** Les entreprises sud-coréennes fortement exposées à la Chine, y compris les agences de voyage et les fabricants de produits de beauté, ont fait un bond dans l'espoir d'une augmentation du nombre de touristes chinois.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,45% et son homologue SK Hynix a perdu 2,78%, mais le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 0,18%.

** Hyundai Motor a perdu 0,42% et sa sœur Kia Corp a perdu 0,76%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont perdu respectivement 2,64% et 1,14%.

** Sur les 928 titres échangés, 407 ont progressé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 84,8 milliards de wons (64,35 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 317,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,11 % de moins que sa clôture précédente.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,12 point à 103,56.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,7 points de base à 3,707%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 2,9 points de base à 3,797%. (1 $ = 1 317,7100 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; édition d'Eileen Soreng)