Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mardi, les données sur les usines chinoises plus faibles que prévu et les exportations locales modérées en décembre ayant entretenu le sentiment de faiblesse. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI a perdu 2,83 points, soit 0,11%, à 2.652,45 à 03:41 GMT. Les marchés financiers ont ouvert une heure plus tard que d'habitude à 0100 GMT.

** Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté pour un troisième mois consécutif en décembre, mais à un rythme plus lent, car la demande plus faible pour les produits coréens en Chine a compensé les ventes mondiales robustes pour les semi-conducteurs, les données ont montré lundi.

** L'activité manufacturière de la Chine s'est contractée pour le troisième mois consécutif en décembre et s'est affaiblie plus que prévu, assombrissant les perspectives de reprise économique du pays et plaidant en faveur de nouvelles mesures de relance.

** State Street Bank & Trust Company de Hong Kong a effectué la première transaction dollar/won après que les autorités sud-coréennes aient ouvert le marché interbancaire aux institutions financières étrangères dans le cadre d'un programme pilote à partir de mardi, selon des sources familières avec l'opération.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,64% et son homologue SK Hynix a perdu 0,57%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 0,23%.

** Hyundai Motor a perdu 1,77% et Kia Corp a perdu 2,40%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient en hausse de 0,45% et de 3,87%, respectivement.

** Sur les 939 titres échangés, 373 ont progressé et 529 ont reculé.

** Le won était coté à 1 302,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 1,14% de moins que sa clôture précédente à 1 288,0.

** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 302,7 pour un dollar, en baisse de 0,7% sur la journée, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 300,0.

** Le won a perdu 1,1 % par rapport au dollar depuis le début de l'année. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Rashmi Aich)