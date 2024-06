Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté vendredi, aidées par les gains des fabricants de puces et de batteries, et étaient en passe d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 2 mois et demi.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 20,78 points, soit 0,77%, pour atteindre 2 710,28 à 0141 GMT.

** Pour la semaine, le KOSPI était en hausse de 2,8% après trois semaines consécutives de baisse. L'indice est susceptible d'afficher sa meilleure semaine depuis la mi-mars.

** Les marchés financiers sud-coréens étaient fermés jeudi pour un jour férié.

** L'accessibilité du marché boursier sud-coréen aux ventes à découvert s'est détériorée et doit être améliorée, a déclaré le fournisseur d'indices mondiaux Morgan Stanley Capital International.

** Les investisseurs se concentrent sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, afin d'obtenir des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,13 %, et son homologue SK Hynix a bondi de 4,54 %.

** Hanmi Semiconductor a augmenté de 4,24%, après avoir signé un accord d'une valeur de 150 milliards de wons (109,96 millions de dollars) avec SK Hynix pour la fourniture d'équipements de puces de mémoire à large bande passante.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 1,14%, suivant le gain de 1,7% du fabricant américain de véhicules électriques Tesla, tandis que ses pairs Samsung SDI et SK Innovation ont grimpé de 1,66% et 0,10%, respectivement.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les entreprises biopharmaceutiques et les sociétés de commerce électronique ont chuté.

** Sur les 930 titres échangés, 398 ont progressé, tandis que 470 ont reculé.

** Les étrangers ont acheté pour 172,3 milliards de won d'actions sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 366,0 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,51% de plus que sa clôture précédente à 1 373,0.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,08 point pour atteindre 104,72.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,1 points de base à 3,322%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,6 points de base à 3,406%. (1 $ = 1 364,1400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)