Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont reculé jeudi, abandonnant leurs gains initiaux, les constructeurs automobiles ayant chuté après un récent rallye.

** L'indice de référence KOSPI a perdu 3,28 points, soit 0,13%, à 2.617,14 à 0156 GMT, effaçant son gain initial de 0,89%.

** Hyundai Motor et le constructeur automobile Kia Corp ont perdu 2,44% et 2,81%, respectivement. Ils ont été parmi les plus grands gagnants dans un rallye récent alimenté par l'optimisme autour du plan du gouvernement pour stimuler les actions sous-évaluées.

** Les principaux indices boursiers de Wall Street ont augmenté mercredi, inversant leurs chutes de la veille lorsque les données sur l'inflation américaine sont apparues plus fortes que les attentes du marché.

** La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les données récentes sur l'inflation des prix à la consommation étaient "un peu plus élevées" que prévu, mais que les Américains devraient se concentrer sur les tendances à la baisse de l'inflation à plus long terme, ainsi que sur une économie forte et des salaires en hausse.

** La Corée du Sud a préparé un programme de soutien financier de 57 milliards de dollars pour les entreprises qui augmentent leurs investissements dans des secteurs clés ainsi que pour les petites entreprises qui luttent contre l'impact des taux d'intérêt élevés.

** Kakao a bondi de 10,02 %, après que le fournisseur de services de messagerie instantanée a fait état d'une hausse de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre et a dépassé les attentes du marché.

** Sur les 932 titres échangés, 353 ont progressé et 521 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 70,4 milliards de wons (52,78 millions de dollars) sur le tableau principal, après neuf sessions consécutives d'achat.

** Le won était coté à 1 333,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,12% de plus que sa clôture précédente à 1 335,4.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,11 point à 104,54.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 5,3 points de base à 3,376%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 4,9 points de base à 3,457%. (1 $ = 1 333,7200 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)