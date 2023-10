Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes se sont négociées en légère baisse mercredi, les valeurs technologiques ayant chuté en raison d'une hausse des rendements du Trésor américain, tandis que les données ont montré que l'économie chinoise a connu une croissance plus forte que prévu au troisième trimestre.

** L'indice de référence KOSPI était en baisse de 2,48 points, soit 0,10%, à 2 457,69 à 0149 GMT, après avoir chuté jusqu'à 0,38% plus tôt.

** Les rendements du Trésor américain ont bondi après que les données aient montré mardi que les ventes au détail américaines ont augmenté plus que prévu en septembre.

** L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données, suggérant que la récente reprise pourrait être suffisante pour atteindre l'objectif de croissance annuel de Pékin.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,86%, mais son homologue SK Hynix a perdu 0,23%. Le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 2,32%.

** Les sociétés de plateformes en ligne et les valeurs biopharmaceutiques ont chuté de plus de 1% chacune, mais les constructeurs automobiles ont gagné plus de 1%.

** Sur les 929 titres échangés, 418 ont progressé et 448 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 66,0 milliards de wons (48,76 millions de dollars) sur le tableau principal jusqu'à présent mercredi.

** Le won était coté à 1 354,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,04% de moins que sa clôture précédente à 1 353,6.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de décembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,19 point à 102,47.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 6,6 points de base à 4,058%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 7,1 points de base à 4,298%. (1 $ = 1 353,5800 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)