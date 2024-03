Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont légèrement augmenté lundi, les gains des fabricants de batteries ayant partiellement compensé la faiblesse des entreprises de commerce électronique, alors que le marché se concentre sur les événements de politique monétaire mondiale prévus plus tard dans la semaine.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse de 5,90 points, soit 0,22%, à 2 672,74, à 00h38 GMT.

** La Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon tiendront chacune leur réunion de politique monétaire cette semaine, les investisseurs se concentrant sur le calendrier d'une réduction des taux et d'une politique de taux d'intérêt négatif, respectivement.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a augmenté de 1,38%, tandis que ses pairs Samsung SDI et SK Innovation ont augmenté de 2,12% et 1,08%, respectivement.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les fabricants de puces et les constructeurs automobiles sont restés largement stables, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont chuté de 0,97% et 1,66%, respectivement.

** Sur les 925 titres échangés, 435 ont progressé et 427 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 140,8 milliards de wons (105,61 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 332,3 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,14% de moins que sa clôture précédente à 1 330,5.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,06 point à 104,51.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,2 points de base à 3,341%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base à 3,435%.

(1 $ = 1 333,2000 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)