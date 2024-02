Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté de plus de 1% vendredi, tirées par les constructeurs automobiles, et devraient afficher leur plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-juillet.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 35,50 points, soit 1,40 %, pour atteindre 2 577,96 à 1 h 12 GMT. Pour la semaine, il a augmenté de 4%.

** Les actions des constructeurs automobiles ont augmenté cette semaine, ainsi que les valeurs financières et d'autres considérées comme sous-évaluées, sur l'optimisme croissant concernant les plans du gouvernement pour stimuler les prix des actions.

** Hyundai Motor a gagné 4,81% et son frère Kia Corp a ajouté 4,70%. Pour la semaine, ils ont augmenté de 16% et 17%, respectivement, leur plus grand depuis le début de 2021.

** Pendant ce temps, les données ont montré que l'inflation des consommateurs en Corée du Sud a ralenti à un niveau inférieur à six mois en janvier, suivi par les avertissements des décideurs politiques d'une augmentation.

** La plupart des autres poids lourds de l'indice ont également progressé, notamment les fabricants de puces, les fabricants de batteries, les fabricants de produits biopharmaceutiques et les sociétés de plateformes en ligne.

** Sur les 934 titres échangés, 608 ont progressé et 284 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 531,3 milliards de wons (400,47 millions de dollars) sur le marché principal.

** Ils ont acheté 2,2 billions de wons, un record en trois semaines, depuis le début de la semaine.

** Le won était coté à 1 327,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,35% de plus que sa clôture précédente à 1 331,8.

** Pour la semaine, le won a augmenté de 0,7 %, son plus grand gain depuis la dernière semaine de 2023.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les obligations du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,13 point à 105,06.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 3,4 points de base à 3,232%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 5,8 points de base à 3,281%. (1 $ = 1 326,6900 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)