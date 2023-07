Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté de 1 % vendredi et devraient enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire en six mois. Les investisseurs ont suivi l'humeur optimiste de Wall Street après que les prix à la consommation aux États-Unis ont affiché la plus faible hausse annuelle en plus de deux ans.

** Le won coréen s'est renforcé et devait afficher sa plus forte hausse hebdomadaire en huit mois, tandis que le rendement obligataire de référence est resté stable.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse de 25,30 points, soit 0,98%, à 2.616,53, à 0138 GMT.

** Le KOSPI a augmenté de 3,6% pour la semaine, ce qui serait le plus grand gain depuis fin janvier.

** Les valeurs des technologies de l'information (IT) ont mené le marché, après que les valeurs de croissance se soient renforcées à Wall Street pendant la nuit", a déclaré Park Kwang-nam, un analyste de Mirae Asset Securities.

** L'augmentation annuelle de l'inflation à la production aux États-Unis a été la plus faible depuis près de trois ans, ont montré les données jeudi, après les données de l'inflation à la consommation plus lentes que prévu.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 1,25% et son homologue SK Hynix a bondi de 4,47%, mais le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 0,18%.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les constructeurs automobiles et les opérateurs de plateformes en ligne ont progressé, mais ils étaient minoritaires parmi les 307 gagnants des 937 titres échangés.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions pour une valeur de 151,4 milliards de wons (119,46 millions de dollars).

** Le won a été coté 0,47% plus haut à 1 268,0 pour un dollar sur la plate-forme de règlement onshore, après avoir atteint un plus haut de cinq mois de 1 266,3.

** Le won a gagné 2,9% depuis le début de la semaine, s'apprêtant à réaliser sa plus forte hausse depuis la mi-novembre.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,05 point à 103,92.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,4 point de base à 3,586%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,5 point de base à 3,659%.

(1 $ = 1 267,3700 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)