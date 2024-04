Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont chuté de plus de 1% vendredi, entraînées dans leur chute par les poids lourds de l'industrie des puces électroniques, et sont en passe de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis sept mois. ** L'indice de référence KOSPI a perdu 43,18 points, soit 1,64%, à 2 591,52 à 0114 GMT.

** Le KOSPI a chuté de 3,5% depuis le début de la semaine, s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-septembre.

** Les responsables de la politique monétaire américaine se sont ralliés à l'idée de maintenir les coûts d'emprunt à leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année, dans leurs commentaires de jeudi.

* Le sentiment du marché a été modéré cette semaine en raison des inquiétudes concernant un retard dans la réduction des taux d'intérêt américains et des tensions au Moyen-Orient.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 2,64% et son homologue SK Hynix a perdu 3,89%, suivant une perte de 1,7% dans l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie.

** SK Hynix a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec le fabricant de puces taïwanais TSMC en vue d'une collaboration sur le développement de la mémoire à bande large et sur la technologie d'emballage de la prochaine génération.

** La plupart des autres poids lourds de l'indice ont également baissé, notamment les fabricants de batteries et les valeurs biopharmaceutiques.

** Sur les 926 titres échangés, 267 ont progressé et 594 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 147,6 milliards de wons (106,42 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 384,3 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,82% de moins que sa clôture précédente à 1 372,9.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,08 point à 104,27.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,3 points de base à 3,453%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 3,3 points de base à 3,592%. (1 $ = 1 386,9800 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)