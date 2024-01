Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont chuté pour une huitième séance consécutive vendredi, et étaient en passe de connaître leur plus longue série de pertes depuis la mi-mai 2022, les fabricants de batteries et les sociétés de plateformes en ligne perdant du terrain après des données sur l'inflation plus élevées que prévu aux États-Unis.

** Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence est resté stable.

** L'indice de référence KOSPI a chuté de 14,91 points, soit 0,59%, à 2 525,36 à 0057 GMT.

** Pour la semaine, le KOSPI a chuté de 1,9%, après avoir chuté de 2,9% la semaine précédente, ce qui était sa première perte en 10 semaines.

** Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre, les données ont montré jeudi, suggérant qu'il était probablement trop tôt pour que la Réserve fédérale commence à réduire les taux d'intérêt.

** Les fabricants de batteries et les entreprises de commerce électronique, qui sont généralement considérés comme des valeurs de croissance, ont été les plus grands poids lourds en baisse.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 1,32%, tandis que ses pairs Samsung SDI et SK Innovation ont perdu respectivement 2,28% et 1,58%.

** Le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont perdu respectivement 1,51% et 2,14%.

** Sur les 927 titres échangés, 218 ont progressé et 659 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 158,7 milliards de wons (44,60 millions de dollars) sur le tableau principal jusqu'à présent vendredi. Ils ont enregistré l'achat le plus important jamais réalisé de 2,3 trillions de wons jeudi, lors de transactions en bloc d'actions de Samsung Electronics et de ses filiales.

** Pour la semaine, les étrangers ont acheté pour 2,4 trillions de wons d'actions locales.

** Le won était coté à 1 314,6 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,13% de moins que sa clôture précédente à 1 312,9.

** Pour la semaine, le won a augmenté de 0,01%. La semaine précédente, il avait perdu 2,1 %, sa pire performance depuis la mi-août.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,5 points de base à 3,202%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 0,3 point de base à 3,300%. (1 $ = 1 316,2800 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)