Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont enregistré leur deuxième hausse hebdomadaire vendredi, avec un marché stable, le rallye des fabricants de puces ayant contrebalancé la faiblesse du marché plus large sur les incertitudes concernant les négociations sur la limite de la dette américaine.

** Le won coréen a peu changé, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 2,63 points, soit 0,10%, pour atteindre 2 557,32 à 0145 GMT.

** L'indice a augmenté d'un peu plus de 0,5% pour la semaine, après un bond de 2,52% la semaine précédente.

** Les fabricants de puces Samsung Electronics et SK Hynix ont augmenté respectivement de 2,03% et 4,25%, suivant la forte hausse de l'indice Philadelphia Semiconductor. Ils ont augmenté de 2,6 % et 10,8 % depuis le début de la semaine.

** "La frénésie d'achat de semi-conducteurs des étrangers s'est poursuivie dans le contexte de la concurrence de l'intelligence artificielle, ce qui a maintenu l'indice à l'horizontale dans des conditions de marché baissières", a déclaré l'analyste Seo Sang-young chez Mirae Asset Securities.

** Néanmoins, ils ont été les seuls à gagner parmi les poids lourds de l'indice et parmi les 199 actions qui ont progressé sur un total de 927 titres échangés.

** Les étrangers ont été acheteurs nets d'actions pour une valeur de 482,7 milliards de wons (365,42 millions de dollars).

** LG Energy Solution et Hyundai Motor sont restés dans le rouge, chutant de plus de 1% chacun, malgré l'annonce de l'investissement du fabricant de batteries et du constructeur automobile pour une coentreprise en Amérique du Nord.

** Le won a été coté juste 0,01% plus haut à 1 325,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore. Pour la semaine, il est également resté stable.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,26 point à 104,06.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 7,9 points de base à 3,560%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 6,2 points de base à 3,660%. (1 $ = 1 320,9300 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Shailesh Kuber)