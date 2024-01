Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté de 1,5 % vendredi, les grands fabricants de puces ayant suivi la reprise de leurs homologues mondiaux dans un contexte de demande croissante de puces haut de gamme utilisées dans les applications d'intelligence artificielle (IA). Le won et le rendement des obligations de référence ont augmenté.

** Le KOSPI de référence a grimpé pour une deuxième session consécutive, en hausse de 36,52 points, ou 1,50%, à 2 476,56, à partir de 0041 GMT.

** Pour la semaine, le KOSPI était toujours en baisse de 2%, sur la voie d'une troisième baisse hebdomadaire.

** Les actions américaines ont terminé en forte hausse jeudi, le S&P 500 s'approchant de ses records, l'optimisme en matière d'intelligence artificielle ayant entraîné des gains chez Nvidia et d'autres fabricants de puces.

** Le fabricant de puces sud-coréen Samsung Electronics a augmenté de 2,9 % et son homologue SK Hynix a gagné 2,8 %, après le bond de 3,80 % de l'indice Philadelphia Semiconductor au cours de la nuit.

** Si les gains se maintiennent, Samsung Electronics devrait enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis la mi-octobre.

** Les constructeurs automobiles, les fabricants de produits biopharmaceutiques et les entreprises de plateformes en ligne ont progressé, tandis que les fabricants de batteries ont eu du mal à s'orienter.

** Sur les 931 titres échangés, 748 ont progressé, tandis que 130 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 160,2 milliards de wons (119,99 millions de dollars) sur le tableau principal jusqu'à présent vendredi, après cinq séances consécutives de vente.

** Les étrangers ont vendu 1,1 trillion de wons depuis le début de la semaine. Ils sont sur le point de mettre fin à une série d'achats de six semaines et d'afficher la plus grande vente hebdomadaire depuis la fin octobre.

** Le won était coté à 1 334,6 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,38% de plus que sa clôture précédente à 1 339,7.

** Pour la semaine, la devise a baissé de 1,6%.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,09 point à 104,81.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 2,0 points de base à 3,306%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 4,2 points de base à 3,423%.

(1 $ = 1 335,1400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)