Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté de plus de 1 % mardi, les investisseurs revenant de vacances et suite à un rallye record à Wall Street.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 30,81 points, soit 1,18%, à 2.651,13 à 0150 GMT, atteignant son plus haut niveau depuis le 2 janvier.

** Les marchés financiers locaux ont été fermés vendredi et lundi pour les vacances du Nouvel An lunaire.

** Le Nasdaq a glissé lundi, après avoir brièvement dépassé son record de clôture de novembre 2021, tandis que le S&P 500 a clôturé en légère baisse mais est resté juste au-dessus du niveau de 5 000 points qu'il a franchi vendredi.

** Les exportations de la Corée du Sud pour les 10 premiers jours de février ont chuté de 14,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, ont montré les données mardi, affectées par la différence de calendrier.

** Les fabricants de puces et les constructeurs automobiles ont mené les gains sur le KOSPI. Samsung Electronics et SK Hynix ont augmenté de 1,21% et 3,78%, respectivement, tandis que Hyundai Motor a ajouté 3,00% et Kia Corp a gagné 5,48%.

** Sur les 935 titres échangés, 574 ont progressé et 305 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 383,5 milliards de wons (288,67 millions de dollars) sur le tableau principal, étendant leurs achats à une huitième session consécutive.

** Le won était coté à 1 329,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,07% de moins que sa clôture précédente à 1 328,2.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,10 point à 104,68.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 2,9 points de base à 3,334%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 3,8 points de base à 3,438%. (1 $ = 1 328,4900 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Michael Perry)