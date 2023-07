Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté de plus de 1 % mardi, tirées par les grands fabricants de puces, tandis que les investisseurs se sont concentrés sur les données relatives à l'inflation américaine attendues plus tard dans la semaine. Le won s'est renforcé et le rendement des obligations de référence a baissé.

** Le KOSPI de référence a augmenté de 33,64 points, ou 1,33%, à 2 554,34 à 0240 GMT, après cinq séances consécutives de pertes.

** "Le marché a augmenté sur les espoirs d'un nouveau ralentissement de l'inflation aux États-Unis", a déclaré Na Jeong-hwan, un analyste de NH Investment Securities.

** Les banques publiques sud-coréennes fournissent au moins deux trillions de wons (1,54 milliard de dollars) de liquidités à une coopérative de crédit touchée par les retraits des clients par le biais d'accords de rachat, rejoignant ainsi les banques commerciales qui offrent également un financement.

** La Banque de Corée devrait maintenir son taux directeur inchangé à 3,50% jeudi et pour le reste de l'année, l'inflation continuant de baisser, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 2,30% et son homologue SK Hynix a gagné 1,45%, suivant le gain de plus de 2% de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie au cours de la nuit.

** La plupart des autres poids lourds de l'indice ont également progressé, notamment les fabricants de batteries, les constructeurs automobiles et les sociétés de plateformes en ligne.

** Sur un total de 935 titres échangés, 510 ont progressé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions pour une valeur de 89,1 milliards de wons (68,79 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 295,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,82% de plus que sa clôture précédente.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,23 point à 103,49.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 5,9 points de base (pb) à 3,733%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 5,0 pb à 3,804%. (1 $ = 1 295,2000 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)