Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté pour la deuxième séance consécutive mardi, suivant les gains de Wall Street dans la nuit, avec une attention particulière pour les résultats des grandes entreprises attendus plus tard dans la semaine.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 7,10 points, soit 0,27%, à 2.636,54 à 0100 GMT, s'appuyant sur un gain de 1,45% lundi.

** Les principaux fabricants de puces et d'automobiles de Corée du Sud doivent publier leurs résultats du premier trimestre plus tard cette semaine.

** Le ministre des finances du pays a déclaré que les autorités surveilleraient de près les marchés financiers et l'impact économique négatif des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,66% et son homologue SK Hynix a perdu 0,17%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 1,59%.

** Hyundai Motor a augmenté de 1,22% et Kia Corp a gagné 0,61%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient en hausse de 0,33% et en baisse de 2,14%, respectivement.

** Krafton a chuté de 7,34%, SK Square ayant vendu ses actions d'une valeur de 191,5 millions de dollars dans le développeur de jeux vidéo dans le cadre d'une vente en bloc.

** Sur les 928 titres échangés, 560 ont progressé et 289 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 126,8 milliards de wons (92,01 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 378,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,03% de plus que sa clôture précédente à 1 379,2.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,05 point à 104,11.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,4 point de base à 3,499%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,1 points de base à 3,628%. (1 $ = 1 378,0600 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)