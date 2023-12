Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté mercredi, suivant le rallye de Wall Street dans la nuit sur l'optimisme que la Réserve fédérale pivote vers une politique d'assouplissement l'année prochaine. Le won s'est renforcé, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a augmenté de 26,32 points, ou 1,02%, à 2 594,87 à 0157 GMT.

** L'indice mondial des actions MSCI a gagné du terrain et les rendements du Trésor américain ont légèrement baissé alors que les investisseurs se concentrent sur la perspective d'une réduction des taux d'intérêt en 2024, tandis que le dollar américain a augmenté contre le yen après que la Banque du Japon ait maintenu ses taux.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,68% et son homologue SK Hynix a gagné 1,01%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 1,17%.

** Hyundai Motor a augmenté de 2,76% et Kia Corp a gagné 3,02%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao sont restés inchangés et ont baissé de 0,37%, respectivement.

** Sur les 936 titres échangés, 675 ont progressé, tandis que 201 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 229,3 milliards de wons sur le tableau principal mercredi.

** Le won était coté à 1 301,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,51% de plus que sa clôture précédente à 1 307,8.

** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 301,7 pour un dollar, en baisse de 0,1% sur la journée, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 298,8.

** Le KOSPI a augmenté de 16,03% depuis le début de l'année, et a gagné 5,1% au cours des 30 dernières séances.

** Le won a perdu 2,8 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,01 point à 104,98.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,3 point de base à 3,281%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 1,0 point de base à 3,332%. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Subhranshu Sahu)