Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté vendredi avant les données sur l'emploi aux États-Unis, mais sont toujours en passe d'afficher une troisième perte hebdomadaire consécutive.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 8,36 points, soit 0,35%, pour atteindre 2 411,96 à 0137 GMT, après deux séances consécutives de baisse.

** Pour la semaine, le KOSPI a baissé de 2%.

** Les investisseurs se concentrent sur les données de l'emploi américain pour le mois de septembre, qui sont attendues plus tard dans la journée, dans un contexte d'inquiétudes accrues concernant les rendements élevés des bons du Trésor.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,30 % et son homologue SK Hynix a perdu 0,33 %, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution est resté stable.

** Hyundai Motor a augmenté de 0,05% et Kia Corp a gagné 0,60%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 0,42% et 1,71%, respectivement.

** Les fabricants de produits biopharmaceutiques Samsung Biologics et Celltrion ont également augmenté de 1,52% et 1,97% chacun.

** Sur les 933 titres échangés, 623 ont progressé et 240 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 116,9 milliards de wons (86,77 millions de dollars) sur le tableau principal jusqu'à présent vendredi, ce qui porte leurs ventes hebdomadaires à 800 milliards de wons.

** Le won était coté à 1 347,7 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,21% de plus que sa clôture précédente à 1 350,5.

** La devise a augmenté de 0,1% pour la semaine, après deux pertes hebdomadaires consécutives. ** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de décembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,18 point à 102,61.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 6,5 points de base à 4,014%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 9,8 points de base à 4,229%. (1 $ = 1 347,2400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sohini Goswami)