Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont rebondi de 1 % mercredi après cinq séances consécutives de baisse, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la semaine pour obtenir de nouvelles indications.

** Le won coréen s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI a augmenté de 25,79 points, ou 1,00%, à 2.599,77, à 0141 GMT, après avoir touché son plus bas niveau en près d'un mois mardi.

** L'indice est perçu comme un rebond technique, a déclaré Cho Jun-kee, analyste chez SK Securities. "En outre, les investisseurs adoptent une position d'attente avant les données sur l'inflation américaine.

** Les données sur l'inflation américaine prévues pour jeudi ont été au centre de l'attention pour évaluer la trajectoire de resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

** Pendant ce temps, les prix à la production en Chine ont baissé plus que prévu en juillet, selon des données publiées mercredi.

** En Corée du Sud, le taux de chômage a augmenté en juillet pour le deuxième mois et a atteint son plus haut niveau depuis janvier, la croissance de l'emploi étant la plus faible depuis près de deux ans et demi.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 1,92%, tandis que son homologue SK Hynix est resté stable. Le fabricant de batteries LG Energy Solution a bondi de 4,19 %.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les constructeurs automobiles ont légèrement baissé, mais les sociétés de plateformes en ligne et les fabricants biopharmaceutiques ont grimpé.

** Sur les 930 titres échangés, 475 ont progressé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions pour une valeur de 84,4 milliards de wons (64,04 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 318,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,19% de moins que sa clôture précédente.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans étaient en baisse de seulement 0,01 point à 103,74.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 0,7 point de base à 3,654%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 1,8 point de base à 3,758%. (1 $ = 1 318,0000 won) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)