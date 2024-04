Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté lundi, les données sur l'inflation américaine ayant réaffirmé les paris selon lesquels la Réserve fédérale assouplira sa politique cette année, tandis que les données sur la production en Chine ont montré que la croissance économique s'est accélérée. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a augmenté de 8,38 points, ou 0,31%, à 2 755,01 à 02:47 GMT.

** Les dernières données sur l'inflation américaine sont "conformes à ce que nous aimerions voir", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, dans des commentaires qui semblent maintenir intactes les prévisions de la banque centrale concernant les réductions des taux d'intérêt cette année.

** L'activité manufacturière de la Chine a augmenté pour la première fois en six mois en mars, selon une enquête officielle menée auprès des usines dimanche, offrant un soulagement aux décideurs politiques même si la crise du secteur de l'immobilier reste un frein.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,36% et son homologue SK Hynix a gagné 1,31%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution est resté stable.

** La demande soutenue de puces sud-coréennes a permis à la quatrième économie d'Asie d'enregistrer une croissance des exportations pour le sixième mois consécutif en mars, bien qu'à un rythme légèrement plus lent que prévu, ce qui témoigne de la poursuite de la reprise de l'économie mondiale.

** Hyundai Motor a perdu 2,36% et Kia Corp a perdu 1,27%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont gagné 2,99% et 0,56%, respectivement.

** Sur les 932 titres échangés, 560 ont progressé et 309 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 98,8 milliards de wons (73,4 millions de dollars) sur le tableau principal lundi.

** Le won était coté à 1 347,3 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,01% de moins que sa clôture précédente à 1 347,2.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 0,2 point de base à 3,324%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,5 point de base à 3,419%. (1 $ = 1 346,7000 wons) (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Savio D'Souza)