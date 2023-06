Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté mardi, tirées par les grands fabricants de puces à la suite d'un rallye de leurs homologues américains, tandis que les traders attendaient les données sur l'inflation américaine avant une décision clé de la Réserve fédérale prévue plus tard dans la semaine.

** Le won coréen a atteint son plus haut niveau en près de trois mois, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.

** Le KOSPI a augmenté de 11,51 points, ou 0,44%, à 2 640,86, à 0129 GMT.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 1,27% et son homologue SK Hynix a gagné 2,79%, après que l'indice Philadelphia Semiconductor ait bondi de 3,31% pendant la nuit.

** Les investisseurs attendaient les données sur l'inflation américaine de mai, prévues plus tard dans la journée, pour évaluer toute implication sur la décision de taux de la Fed.

** "Les investisseurs sont optimistes et pensent que les données seront conformes aux attentes", a déclaré l'analyste Kim Dae-jun chez Korea Investment Securities.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les constructeurs automobiles ont progressé, tandis que les fabricants de batteries et les géants des plateformes en ligne ont baissé.

** Sur un total de 933 titres échangés, 499 ont augmenté.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 54,1 milliards de wons (42,12 millions de dollars).

** Le won était coté 0,33% plus haut à 1 284,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore. Plus tôt dans la journée, la devise a atteint son plus haut niveau depuis le 23 mars à 1 281,4.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les obligations du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,07 point à 104,25.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,8 point de base à 3,472%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 1,6 point de base à 3,558%. (1 $ = 1 284,4000 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)