Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont prolongé leurs pertes pour une deuxième séance mardi, les déceptions liées à la faiblesse de l'activité économique en Chine ayant pesé sur le sentiment. Le won s'est renforcé, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.

** Le KOSPI de référence a perdu 5,94 points, soit 0,23%, à 2 613,06 à 0131 GMT, après une perte de 0,35% lundi.

** Malgré des nouvelles positives sur l'économie américaine dans la nuit, le marché a été influencé par les inquiétudes sur la faiblesse de l'économie chinoise, alors que les espoirs ne sont pas non plus énormes pour ses politiques de relance", a déclaré Na Jeong-hwan, un analyste de NH Investment Securities.

** L'économie chinoise a progressé à un rythme faible au deuxième trimestre, selon des données publiées lundi, l'élan post-COVID s'essoufflant rapidement et augmentant la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils mettent en place davantage de mesures de relance afin de soutenir l'activité.

** Le ministre sud-coréen des Finances, Choo Kyung-ho, a rencontré ses homologues américain et chinois en marge de la réunion des dirigeants économiques du G20 qui s'est tenue en Inde, a indiqué le ministère mardi.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a baissé de 0,41% mais son homologue SK Hynix a gagné 1,11%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a baissé de 0,37%.

** Hyundai Motor a glissé de 0,49% et son constructeur automobile frère Kia Corp a chuté de 1,04%. Le moteur de recherche Naver a ajouté 0,97%, tandis que la messagerie instantanée Kakao était en baisse de 0,95%.

** Sur les 932 titres échangés, seuls 186 ont augmenté.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 150,2 milliards de wons (119,38 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 258,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,68% de plus que sa clôture précédente et son plus haut niveau depuis début février.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,05 point pour atteindre 103,92.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 2,6 points de base à 3,590%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,9 points de base à 3,635%. (1 $ = 1 258,1500 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)