Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté de 1 % mardi, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après un récent rallye alimenté par l'optimisme suscité par le plan de réforme des entreprises du gouvernement.

** Le KOSPI a perdu 27,31 points, soit 1,02%, à 2.652,95 à 0148 GMT, après avoir atteint un plus haut de plus de 20 mois lors de la session précédente.

** Les constructeurs automobiles et les banques, qui ont mené le récent rallye des actions sous-évaluées, ont fortement chuté. Hyundai Motor a chuté de 3,76% et Kia Corp a perdu 1,70%, tandis que le Korea Exchange Bank Index a baissé de plus de 2%.

** L'optimisme des investisseurs devrait se maintenir autour de la volonté du gouvernement d'encourager les rendements des actionnaires jusqu'à l'annonce prévue de mesures spécifiques le 26 février, mais la pression des réservations de bénéfices s'accroît également, ont déclaré les analystes.

** La Banque de Corée maintiendra son taux directeur pour une neuvième réunion consécutive jeudi, selon tous les économistes interrogés par Reuters, qui s'en tiennent à leur opinion de longue date, à savoir que la première baisse de taux interviendra au troisième trimestre.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les fabricants de puces ont perdu plus de 1%, mais les sociétés de plateformes en ligne ont progressé.

** Sur les 934 titres échangés, 290 ont progressé et 590 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 62,6 milliards de wons (46,79 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won a baissé de 0,11 % à 1 336,7 pour un dollar sur la plateforme de règlement des échanges onshore.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les obligations du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,04 point à 104,55.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,4 point de base à 3,382%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,3 point de base à 3,467%. (1 $ = 1 337,8300 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)