Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont récupéré leurs pertes initiales jeudi, les étrangers achetant après trois sessions de sorties, tandis que le sentiment général du marché est resté calme avant les résultats des grandes entreprises et la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

** Le won s'est renforcé, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse marginale de 0,65 points, ou 0,02%, à 2 608,89 à 0157 GMT, après avoir chuté jusqu'à 0,73% plus tôt.

** "Le marché local fait une pause cette semaine, après avoir enregistré un gain énorme la semaine précédente", a déclaré Huh Jae-hwan, un analyste chez Eugene Investment Securities.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,56% et son homologue SK Hynix a perdu 1,19%, mais le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 0,18%.

** Hyundai Motor a perdu 0,50% et son constructeur automobile frère Kia Corp a perdu 1,05%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient en hausse de 0,24% et 0,79%, respectivement.

** L'indice Finance-Major a augmenté de 0,40%, après les gains des banques américaines dans la nuit, tandis que l'indice Securities-Minor a gagné 0,33%.

** L'organisme de surveillance des marchés financiers de la Corée du Sud a réuni les sociétés de titres locales pour évaluer les risques liés à l'immobilier et a appelé à une préparation minutieuse et préventive contre ces risques, alors que l'on craint que le nombre de prêts en souffrance n'augmente.

** Sur un total de 932 titres échangés, 418 actions ont augmenté.

** Les étrangers ont été acheteurs nets d'actions pour une valeur de 93,5 milliards de wons (74,03 millions de dollars), après avoir été vendeurs nets pendant trois sessions consécutives.

** Le won était coté à 1 264,0 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,13% de plus que sa clôture précédente à 1 265,6.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,14 point à 103,96.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,8 points de base (pb) pour atteindre 3,580%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 4,4 pb pour atteindre 3,614%. (1 $ = 1 263,0400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)