Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont été peu modifiées mardi avant un jour férié mercredi, et alors que les investisseurs attendent les résultats de l'inflation américaine attendus cette semaine. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a légèrement augmenté de 1,72 points, ou 0,06%, à 2 728,93 à 0225 GMT.

** L'indice a augmenté de 2,77% cette année, mais a perdu 0,7% au cours des 30 dernières séances de négociation.

** Les investisseurs attendent les données de l'indice américain des prix à la production (PPI) mardi, suivi de l'indice des prix à la consommation (CPI) mercredi.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics est resté stable et son homologue SK Hynix a gagné 0,54%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 1,44%.

** Hyundai Motor a augmenté de 0,20% et Kia Corp a perdu 0,96%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 0,87% et sont restés inchangés, respectivement.

** Le gouvernement sud-coréen a signé un accord lundi avec AliExpress d'Alibaba et Temu de PDD Holdings pour promouvoir la sécurité des produits, a déclaré la Korea Fair Trade Commission (KFTC).

** Sur un total de 932 titres échangés, 469 ont progressé, tandis que 373 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 13,0 milliards de wons sur le tableau principal mardi.

** Le won était coté à 1 369,4 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,09% de moins que sa clôture précédente à 1 368,2.

** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 369,4 pour un dollar, en baisse de 0,2%, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 366,6.

** Le won a perdu 5,9 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,01 point à 104,31.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 0,6 point de base à 3,456%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,5 point de base à 3,558%. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Varun H K)