Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes sont restées stables mercredi après avoir augmenté de plus de 2 % au cours de la séance précédente, les gains des fabricants de batteries et des fabricants biopharmaceutiques ayant contrebalancé les pertes dans les secteurs des puces et de l'automobile.

** Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a légèrement augmenté.

** L'indice de référence KOSPI s'est établi à 2 734,41 à 0114 GMT, en hausse de seulement 0,05 point, soit moins de 0,01%.

** Mardi, le KOSPI a augmenté de 2,2% dans son plus grand gain en une journée depuis le 21 mars, rattrapant un rallye qui a été alimenté par les données de l'emploi américain plus faibles que prévu de la semaine dernière.

** Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi que la Réserve fédérale américaine pourrait être amenée à maintenir ses taux d'intérêt pendant une "période prolongée", voire toute l'année, en raison d'une inflation stagnante soutenue en partie par la vigueur du marché de l'immobilier.

** Parmi les poids lourds de l'indice, les fabricants de puces et les constructeurs automobiles ont baissé, tandis que les fabricants de batteries et les fabricants de produits biopharmaceutiques ont grimpé. La plupart d'entre eux ont augmenté ou baissé de moins de 1%.

** Sur les 931 titres échangés, 408 ont progressé et 429 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 41,8 milliards de wons (30,63 millions de dollars) sur le marché principal mercredi.

** Le won était coté à 1 364,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, 0,35% de moins que sa clôture précédente à 1 360,1.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans sont restés inchangés à 104,33.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 0,2 point de base à 3,451%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,5 point de base à 3,539%. (1 $ = 1 364,7100 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)