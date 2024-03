Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes sont restées stables lundi, les pertes subies par les fabricants de puces, les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries ayant été compensées par des gains dans les valeurs financières.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse de 0,07% à 2 676,10 à 0114 GMT.

** Le KOSPI a ouvert la séance à la baisse, suivant la faiblesse de Wall Street dans la nuit, mais a récupéré les pertes avec les étrangers devenant des acheteurs nets.

** L'économie de la Corée du Sud a augmenté de 0,6% au quatrième trimestre de 2023 par rapport au trimestre précédent, les données révisées de la banque centrale ont montré, inchangé par rapport à l'estimation précédente.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,80% et son homologue SK Hynix a perdu 0,42%, tandis que Hyundai Motor et son constructeur automobile Kia Corp ont perdu respectivement 1,17% et 1,11%.

** Le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 1,00 %, après que son client Tesla ait chuté en raison d'une baisse des ventes en Chine. Ses pairs Samsung SDI et SK Innovation ont baissé de 1,47% et augmenté de 0,43%, respectivement.

** L'indice bancaire de la Bourse de Corée a bondi de plus de 2 %, menant les gains de l'indice de référence.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 20,6 milliards de wons (15,47 millions de dollars) sur le tableau principal.

** Le won était coté à 1 331,5 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, par rapport à sa clôture précédente à 1 331,3.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,03 point à 104,62.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 0,8 point de base à 3,352%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,2 points de base à 3,412%. (1 $ = 1 331,8400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)