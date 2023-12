Les marchés financiers sud-coréens en bref : ** Les actions sud-coréennes ont augmenté mercredi, suivant les gains à Wall Street, les traders continuant à parier que la Réserve fédérale américaine est susceptible de réduire les taux d'intérêt l'année prochaine. Le won s'est renforcé, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté. ** L'indice de référence KOSPI a clôturé en hausse de 10,91 points, soit 0,42%, à 2 613,50. ** Les actions américaines ont poursuivi leur reprise mardi, entamant la dernière semaine de l'année 2023 avec des attentes que la Fed commencera à réduire les taux directeurs dès le mois de mars. ** La date limite pour les droits aux paiements de dividendes a pris fin mardi en Corée du Sud. ** Les exportations de la Corée du Sud ont probablement augmenté pour un troisième mois consécutif en décembre, bien qu'à un rythme plus lent, car la demande plus forte en électronique est considérée comme soutenant la reprise économique du pays dans la nouvelle année, un sondage Reuters a montré mercredi. ** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a progressé de 1,83% et son homologue SK Hynix a perdu 0,35%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 1,32%. ** Hyundai Motor a perdu 0,15 % et Kia Corp a gagné 0,73 %, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 3,48 % et 1,91 %, respectivement. ** Sur les 939 titres échangés, 302 ont progressé et 593 ont reculé. ** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 231,0 milliards de wons sur le tableau principal mercredi. ** Le won a terminé les échanges onshore à 1 294,2 pour un dollar, 0,02% de plus que sa clôture précédente à 1 294,5.

** Dans les échanges offshore, le won était coté à 1 294,1 pour un dollar, en baisse de 0,0% sur la journée, tandis que dans les échanges à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 291,6.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 1 point de base à 3,226%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,7 point de base à 3,268%. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Sohini Goswami)