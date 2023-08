Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes sont restées stables vendredi et étaient en passe de subir une deuxième perte hebdomadaire, les investisseurs prudents attendant les données sur l'emploi américain.

** Le won est resté stable, tandis que le rendement de l'obligation de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 0,05 points, soit moins de 0,01%, à 2 605,44 à 0115 GMT, et est resté dans une fourchette.

** L'indice était sur la voie d'une deuxième perte hebdomadaire consécutive, en baisse d'environ 0,1% cette semaine.

** Les investisseurs se concentrent sur les données de l'emploi américain pour le mois de juillet plus tard dans la journée.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,44%, son homologue SK Hynix a perdu 0,67%, et le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 0,18%.

** Hyundai Motor et Kia Corp ont augmenté de 0,73% et 0,25%, respectivement, inversant les pertes initiales. Les constructeurs automobiles ont déclaré qu'ils rappelaient plus de 91 000 véhicules aux États-Unis en raison de risques d'incendie.

** Naver a gagné jusqu'à 5,61%, après que le moteur de recherche ait affiché un bénéfice d'exploitation trimestriel plus élevé, tandis que la plateforme de messagerie instantanée Kakao a chuté de 2,06%.

** Les actions à petite capitalisation d'un récent rallye des super-conducteurs ont chuté, Duksung perdant plus de 10 %, tandis que SuNam a été suspendu de la négociation après une forte augmentation de la volatilité.

** Sur un total de 929 titres échangés, 489 ont progressé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 81,2 milliards de wons (62,49 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 298,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,02% de plus que sa clôture précédente.

** Le won a baissé de 1,8% cette semaine et s'apprête à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis six ans.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans sont restés inchangés à 103,52.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 2,3 points de base (pb) à 3,723%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 4,9 pb à 3,881%. (1 $ = 1 299,3200 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)