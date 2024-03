Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes sont restées stables vendredi, avant les données sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la journée, et devraient afficher une deuxième hausse mensuelle consécutive. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI s'est établi à 2 746,59, en hausse de seulement 0,77 points, ou 0,03%, à 0138 GMT.

** Le KOSPI a augmenté de 4,1% pour le mois, après avoir augmenté de 5,8% en février.

** La production industrielle de la Corée du Sud a augmenté en février au rythme le plus rapide en six mois, tandis que les ventes au détail ont chuté, selon les données.

** Le ministre sud-coréen des finances a appelé les investisseurs institutionnels à investir davantage dans les entreprises participant au programme de réforme du gouvernement.

** Les données sur l'inflation PCE aux États-Unis, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale, devraient être publiées vendredi.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 1,36% et son homologue SK Hynix a gagné 0,22%, mais le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 1,12%.

** Hyundai Motor a perdu 1,48% et Kia Corp a perdu 0,63%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont baissé de 0,59% et 0,92%, respectivement.

** Sur les 930 titres échangés, 325 ont progressé et 521 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 271,3 milliards de wons (environ 201 millions de dollars) sur le tableau principal.

** Le won était coté à 1 348,5 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,17% de moins que sa clôture précédente à 1 346,2.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,07 point à 104,78.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,0 points de base à 3,322%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 3,9 points de base à 3,414%. (1 $ = 1 348,5600 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)