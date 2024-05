Les marches financiers sud-coreens en bref :

** Les actions sud-coreennes ont chute jeudi, refletant les baisses de Wall Street dans la nuit, tandis que les risques geopolitiques accrus ont egalement pese sur le sentiment. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de reference a augmente.

** Le KOSPI de reference a perdu 18,19 points, soit 0,68%, a 2 659,11 a 01:53 GMT.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chute de 0,80% et son homologue SK Hynix a perdu 2,07%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glisse de 3,36%.

** Hyundai Motor a perdu 1,34% et Kia Corp a perdu 2,87%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanee Kakao etaient en baisse de 1,83% et en hausse de 0,23%, respectivement.

** Les indices de Wall Street ont recule mercredi, les inquietudes concernant le calendrier et l'ampleur des reductions de taux d'interet de la Reserve federale ayant fait grimper les rendements des bons du Tresor et pese sur les actions.

** La Coree du Nord a tire ce qui semble etre une dizaine de missiles balistiques de courte portee au large de sa cote est, a declare l'armee sud-coreenne.

** Sur les 929 titres echanges, 260 ont progresse et 620 ont recule.

** Les etrangers ont ete vendeurs nets d'actions pour une valeur de 139,7 milliards de wons (101,63 millions de dollars).

** Le won etait cote a 1 374,0 pour un dollar sur la plateforme de reglement onshore, soit 0,66% de moins que sa cloture precedente a 1 365,0.

** Dans les transactions offshore, le won etait cote a 1 375,1 pour un dollar, en baisse de 0,4% sur la journee, tandis que dans les transactions a terme non livrables, son contrat a un mois etait cote a 1 372,4.

** Le KOSPI a augmente de 0,14% depuis le debut de l'annee, et a gagne 0,3% au cours des 30 dernieres seances.

** Le won a perdu 6,3 % par rapport au dollar depuis le debut de l'annee.

** Sur les marches monetaires et de la dette, les contrats a terme de juin sur les bons du Tresor a trois ans ont baisse de 0,11 point a 104,28.

** Le rendement des obligations du Tresor coreen a trois ans, les plus liquides, a augmente de 3,3 points de base a 3,454%, tandis que le rendement de reference a 10 ans a augmente de 5,4 points de base a 3,589%. (1 $ = 1 374,5700 wons)