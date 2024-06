Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté lundi, suivant la baisse de Wall Street, après que les données sur l'emploi plus élevées que prévu aux États-Unis ont déclenché l'incertitude sur les réductions de taux par la Réserve fédérale cette année.

** Le won s'est affaibli après avoir progressé pendant quatre séances consécutives, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a chuté de 24,84 points, soit 0,91%, à 2.697,83 à 0105 GMT, après deux séances consécutives de gains.

** L'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai et la croissance annuelle des salaires s'est accélérée, selon des données publiées vendredi, soulignant la résilience du marché du travail et réduisant la probabilité que la Fed puisse commencer à réduire ses taux en septembre.

** Les principaux indices boursiers de Wall Street ont terminé en légère baisse vendredi après la publication des données sur l'emploi.

** Les baisses ont été plus marquées dans les valeurs de croissance, telles que les fabricants de batteries sud-coréens, les entreprises de commerce électronique et les fabricants de produits biopharmaceutiques, qui font partie des poids lourds de l'indice.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,94 %, mais son homologue SK Hynix a gagné 0,48 %, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 2,09 %.

** Hyundai Motor a augmenté de 2,26% et Kia Corp a gagné 1,32%, mais le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont chuté de 2,51% et 2,71%, respectivement.

** Sur les 930 titres échangés, 347 ont progressé et 543 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 116,5 milliards de wons (84,54 millions de dollars) sur le tableau principal.

** Le won était coté à 1 377,6 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,89% de moins que sa clôture précédente à 1 365,3.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,17 point à 104,57.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 4,1 points de base à 3,353%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 3,9 points de base à 3,426%. (1 $ = 1 378,0600 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction d'Eileen Soreng)