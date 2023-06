Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté vendredi, suivant la hausse de Wall street dans la nuit, mais devraient terminer la semaine en baisse après quatre hausses hebdomadaires consécutives.

** Le won a bondi sur un dollar plus faible en raison de la divergence des politiques monétaires entre l'Europe et les États-Unis. Il était sur la bonne voie pour son cinquième gain hebdomadaire consécutif, la plus longue série de gains en 26 mois.

** La Banque centrale européenne a augmenté les coûts d'emprunt de la zone euro à leur plus haut niveau depuis 22 ans jeudi.

** La décision de la BCE est intervenue au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine qui a mis fin à une série de 10 hausses de taux consécutives, affaiblissant ainsi le dollar par rapport à l'euro.

** "Le consensus des investisseurs reste décroché sur le fait que le resserrement monétaire américain est proche de sa fin", a déclaré l'analyste Huh Jae-hwan chez Eugene Investment Securities.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 7,72 points, soit 0,30 %, à 2 616,26 à 2 h 03 GMT. Il était encore en baisse de 1% pour la semaine.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,42% et son homologue SK Hynix a perdu 1,43%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 0,17%.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, Hyundai Motor a glissé de 0,20 %, tandis que son constructeur automobile frère Kia Corp a chuté de 0,36 %. Le moteur de recherche Naver a bondi de 1,00 % et la messagerie instantanée Kakao a ajouté 0,19 %.

** Sur un total de 933 titres échangés, 615 ont augmenté.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 78,6 milliards de wons (61,78 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 271,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,68% de plus que sa clôture précédente.

** Le won s'est renforcé de 1,5% par rapport au dollar depuis le début de la semaine et est en passe de réaliser son plus grand gain hebdomadaire depuis deux mois.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 3,9 points de base à 3,587%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,6 points de base à 3,657%. (1 $ = 1 272,1700 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)