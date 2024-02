Les marchés financiers sud-coréens en bref : ** Les actions sud-coréennes ont grimpé vendredi, suivant les gains de la nuit à Wall Street après une baisse des ventes au détail aux États-Unis qui a aidé à apaiser les nerfs des investisseurs sur la surchauffe des dépenses de consommation. Le won coréen s'est renforcé, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse de 14,27 points, ou 0,55%, à 2.628,07, à 0043 GMT. L'indice est prévu pour un quatrième gain hebdomadaire, en hausse de 0,3% jusqu'à présent cette semaine.

** Les ventes au détail américaines ont chuté plus que prévu en janvier, tirées vers le bas par une baisse des recettes des concessionnaires automobiles et des stations-service.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,41% et son homologue SK Hynix a perdu 1,01%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 2,78%.

** Hyundai Motor a perdu 1,25 % et Kia Corp a perdu 0,97 %, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 2,46 % et diminué de 0,51 %, respectivement.

** Sur les 932 titres échangés, 439 ont progressé et 398 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 64,3 milliards de wons sur le tableau principal vendredi.

** Le won était coté à 1 332,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,14% de plus que sa clôture précédente à 1 334,0.

** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 332,0 pour un dollar, en baisse de 0,3% sur la journée, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 329,3.

** Le KOSPI a chuté de 1,02% depuis le début de l'année, et a perdu 2,1% au cours des 30 dernières séances.

** Le won a perdu 3,3 % par rapport au dollar depuis le début de l'année. ** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,05 point à 104,40.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 2 points de base à 3,424%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 2,0 points de base à 3,493%.