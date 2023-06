Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté vendredi, suivant les gains de Wall street sur l'apaisement des inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt, et sont en passe de réaliser leur quatrième gain hebdomadaire consécutif.

** Le won coréen a atteint son niveau le plus élevé contre le dollar depuis la fin mars, tandis que le rendement de l'obligation de référence a chuté.

** L'indice de référence KOSPI était en hausse de 18,51 points, soit 0,71%, à 2 629,36 à 0134 GMT, se situant à son plus haut niveau depuis un an.

** Le KOSPI était en hausse de plus de 1% pour la semaine, prêt à étendre ses gains à une quatrième semaine consécutive.

** Les données sur l'emploi américain ont apaisé les inquiétudes sur le resserrement de la Réserve fédérale qui avaient été accrues après une hausse surprise des taux par son homologue canadien, a déclaré l'analyste Seo Sang-young chez Mirae Asset Securities.

** Le nombre de nouvelles demandes d'allocations de chômage aux États-Unis a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis plus d'un an et demi.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 1,41% et son homologue SK Hynix a gagné 0,91%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 2,03%.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, Hyundai Motor a augmenté de 0,15 %, tandis que Kia Corp a progressé de 1,60 %. Le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont légèrement augmenté.

** Sur un total de 931 titres échangés, 508 ont progressé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions pour une valeur de 49,0 milliards de wons (37,83 millions de dollars).

** Le won était coté 0,60% plus haut à 1 295,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 31 mars à 1 293,8.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,09 point à 104,19.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,9 point de base à 3,524%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,8 points de base à 3,604%. (1 $ = 1 295,1600 wons) (Rapport de Jihoon Lee)