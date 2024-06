Revue des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté mardi, suivant les gains de Wall Street dans la nuit, bien que l'humeur des investisseurs soit généralement prudente en raison des événements de politique monétaire à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 13,14 points, soit 0,49%, à 2 714,31 à 0225 GMT.

** Le S&P 500 et le Nasdaq ont affiché des records de clôture lundi, bien que les investisseurs soient restés prudents avant le rapport sur les prix à la consommation de cette semaine et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale.

** La Banque de Corée devrait publier les minutes de sa dernière réunion de décision de taux mardi.

** Les exportations de la Corée du Sud pour les 10 premiers jours de juin ont chuté de 4,7% par rapport à la même période de l'année précédente, mais ont augmenté de 11,2% sur la base de la moyenne des jours ouvrables.

** La Corée du Sud a affiché un déficit des comptes courants en avril pour la première fois depuis un an, en raison de facteurs saisonniers tels que les versements de dividendes des entreprises aux étrangers.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,40%, tandis que son homologue SK Hynix a gagné 0,96%. Le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 2,27%.

** Hyundai Motor a augmenté de 0,75 % et Kia Corp a gagné 0,82 %, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 0,35 % et 1,51 %, respectivement.

** Sur les 932 titres échangés, 426 ont progressé et 427 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 82,4 milliards de wons (59,87 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 376,9 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,07% de moins que sa clôture précédente à 1 376,0.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,06 point pour atteindre 104,63.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,4 point de base à 3,330%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 1,7 point de base à 3,415%. (1 $ = 1 376,3400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)