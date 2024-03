Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par la vigueur des fabricants de batteries, tandis que les données économiques chinoises plus élevées que prévu ont également stimulé l'appétit pour les actifs plus risqués. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a clôturé en hausse de 19 points, soit 0,71%, à 2 685,84.

** "Le secteur des batteries rechargeables a augmenté grâce à des perspectives industrielles plus favorables", a déclaré Park Kwang-nam, analyste chez Mirae Asset Securities.

** La production industrielle et les ventes au détail de la Chine en janvier-février ont dépassé les attentes, selon des données publiées lundi, marquant un début solide pour 2024 et offrant un certain soulagement aux décideurs politiques, même si la faiblesse du secteur immobilier reste un frein à l'économie et à la confiance.

** La Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon tiendront chacune leur réunion de politique monétaire cette semaine, les investisseurs se concentrant sur le calendrier d'une réduction des taux et d'une politique de taux d'intérêt négatifs, respectivement.

** En tête de l'indice de référence, le fabricant de batteries LG Energy Solution a progressé de 2,26%, tandis que ses pairs Samsung SDI et SK Innovation ont gagné respectivement 4,47% et 4,67%.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les fabricants de puces et les fabricants biopharmaceutiques ont augmenté, mais les actions des entreprises de commerce électronique ont terminé en baisse.

** Sur les 933 titres échangés, 434 ont progressé et 442 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 80,3 milliards de wons (60,21 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won a terminé les échanges onshore à 1 333,7 pour un dollar, soit 0,24% de moins que sa clôture précédente à 1 330,5.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,05 point à 104,52.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 3,6 points de base à 3,345%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 2,3 points de base à 3,433%.

(1 $ = 1 333,7700 won) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)