Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mercredi à leur plus bas niveau depuis plus de six mois après une pause de vacances, sous l'effet de la hausse des rendements des obligations du Trésor américain.

** Le won a atteint son niveau le plus bas depuis la fin du mois de novembre, tandis que le rendement des obligations de référence a grimpé à son plus haut niveau depuis près d'un an.

** Le KOSPI a chuté de 51,41 points ou 2,09%, à 2.413,66 à 0211 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis la fin du mois de mars.

** Le marché intérieur était en vacances pour quatre jours jusqu'à mardi.

** Le KOSPI, déjà en territoire sur-vendu, subit une forte perte en raison de la forte hausse des rendements obligataires", a déclaré Cho Jun-kee, un analyste de SK Securities.

** Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans en raison de la perspective croissante de voir la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale se poursuivre plus longtemps.

** Les rendements ont éclipsé les données intérieures optimistes, de la production industrielle d'août qui a augmenté à son rythme le plus rapide en plus de trois ans, aux exportations de septembre, qui ont ralenti leur chute pour atteindre le déclin le plus faible en 12 mois.

** Le ministère des finances et la banque centrale de Corée du Sud ont déclaré qu'ils prendraient des mesures de stabilisation du marché si nécessaire.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,90%, son homologue SK Hynix a perdu 0,09%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 3,46%.

** Sur les 931 titres échangés, 99 ont progressé, y compris les constructeurs automobiles, mais 811 ont baissé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 262,0 milliards de wons (192,6 millions de dollars) sur le tableau principal jusqu'à présent mercredi.

** Le won a été coté 0,83% plus bas à 1 360,6 pour un dollar sur la plate-forme de règlement onshore, son niveau le plus faible depuis le 22 novembre.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 15,8 points de base (pb) à 4,033% et le rendement de référence à 10 ans a bondi de 27,4 pb à 4,286%, atteignant leur plus haut niveau depuis le début du mois de novembre. (1 $ = 1 360,7100 wons) (Reportage de Jihoon Lee et Youn Ah Moon ; Rédaction de Varun H K)