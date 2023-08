Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté jeudi pour la cinquième séance consécutive, sur fond d'incertitude quant au resserrement monétaire aux États-Unis.

** Le won coréen s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a chuté de 33,39 points, soit 1,32%, à 2 492,25 à 0124 GMT, atteignant son plus bas niveau intrajournalier depuis la mi-mai.

** Les responsables de la Réserve fédérale étaient divisés sur la nécessité d'augmenter les taux d'intérêt lors de la réunion des 25 et 26 juillet de la banque centrale américaine, selon les minutes de la session qui ont été publiées mercredi.

** Le marché a été influencé par la position de resserrement dans les minutes, a déclaré l'analyste de Korea Investment Securities Kim Dae-jun, citant également l'incertitude de la prochaine réunion de politique de la Banque de Corée et du symposium américain de Jackson Hole.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,19 % et son homologue SK Hynix a perdu 2,25 %, mais le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 0,38 %.

** Hyundai Motor a perdu 1,51% et son frère Kia Corp a perdu 1,28%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont perdu respectivement 2,25% et 1,69%.

** Sur les 931 titres échangés, seuls 72 ont progressé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 67,2 milliards de wons (50,10 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 342,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,44% de moins que sa clôture précédente à 1 336,9.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,16 point à 103,40.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 4 points de base à 3,757%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 6,5 points de base à 3,941%. (1 $ = 1 341,3900 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sohini Goswami)